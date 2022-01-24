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"В первом в КР Центре обслуживания предпринимателей очередей не будет"

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- Нина Ничипорова
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"За короткое время с момента открытия нашего центра мы обслужили уже более 4 тысяч предпринимателей, которые в основном обратились в отдел налоговой службы. Он самый крупный у нас. У налоговиков 30 окон. Так что даже при наплыве людей очередей не будет", - рассказала vb.kg исполняющая обязанности начальника ЦОП Жаркынай Жетигенова.

"Мы осуществляем также регистрацию, перерегистрацию предприятий, выдаем патенты, справки, принимаем отчеты как по налогам, так и отчеты в Соцфонд", - добавила Жаркынай Жетигенова.

Вслед за центрами обслуживания населения, где многие госуслуги можно получить в одном месте и быстро, в правительстве решили открыть подобные центры обслуживания предпринимателей. Первый в стране Центр обслуживания предпринимателей расположен на пересечении проспекта Жибек жолу и улицы Шопокова в Бишкеке. Он пока функционирует в пилотном режиме. В правительстве четко следят за работой центра и контролируют ее. Если центр станет популярным, то подобные учреждения будут созданы в Оше, Токмаке, Кара-Балте и других городах страны.

По словам Жетигеновой, центр очень удобен для тех бухгалтеров, которые работают с несколькими компаниями. К примеру, если им приходилось, да и сейчас приходится сдавать отчеты в разные районные налоговые службы, так как компании могут быть зарегистрированы в разных районах Бишкека, то здесь, они могут сдать все отчеты в одном окошке.

А справки в налоговом отделе ЦОП можно получить за один день, в то время как на это уходит в других местах - три. Предприниматели могут даже самостоятельно сдать отчеты в электронном виде прямо в центре. Это удобно, поскольку если у бизнесмена возникнут вопросы, то сотрудник ЦОП может все сразу же разъяснить.

"Здесь никогда нет очередей, обслуживают очень быстро и с настроением, чувствуется, работают профессионалы. Поэтому с удовольствием пользуюсь услугами центра. Хорошую идею осуществляют в правительстве, нужную сейчас", - поделился своим мнением с vb.kg один из бизнесменов.


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URL: https://www.vb.kg/412875
Теги:
налоги, правительство, Бишкек, предприниматель
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