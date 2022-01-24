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Садыр Жапаров перешел на удаленный режим работы

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- Айжан Мамбеталиева
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Президент Садыр Жапаров перешел на удаленный режим работы в связи предстоящим рабочим визитом в Китайскую Народную Республику.

Это обусловлено необходимостью соблюдения мер эпидемиологической безопасности при складывающейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции в мире.

Глава государства продолжит работать по полноценному рабочему графику, несмотря на удаленный режим.

В рамках предстоящего визита в Китай, запланированного на 3-5 февраля, Садыр Жапаров примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине, а также проведет двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпинем.


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URL: https://www.vb.kg/412876
Теги:
Китай, президент, командировка, Садыр Жапаров
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