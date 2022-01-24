Погода
$ 84.76 - 84.91
€ 95.55 - 97.02

У Викрама Рузахунова диагностировали перелом ребер и другие травмы

257  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Об этом музыкант написал на своей странице в Instagram.

Он рассказал, что благодаря старшему брату Рустаму, который убедил его пройти обследование, выяснилось, что состояние здоровья Викрама средне-тяжелое. Врачи диагностировали у него тупую травму груди, переломы ребер со смещением, сотрясение головного мозга, пневматоракс слева и многие другие.

Он также рассказал, что его доставили в реанимацию и прооперировали.

"С того времени я нахожусь на лечении, сменил три больницы. Только родные и медперсонал видели, сколько боли и мучений мне пришлось испытать", - написал музыкант.

Викрам Рузахунов также добавил, что до сегодняшнего дня не имел представления, какой резонанс произвел тот глупый ход казахстанских СМИ с нашумевшим видео, поскольку при задержании у него забрали сотовый телефон, вещи, денежные средства, ID-карту, водительское удостоверение, банковскую карту - впоследствии ничего не вернули, все таинственным образом исчезло.

"Сейчас, когда мое состояние более или менее стабилизируется, передо мной вырисовывается полноценная картина происходящего. Не подумайте, пожалуйста, что я пытаюсь вызвать жалость", - сказал он.

Музыкант отметил, что его официальные заявления сделаны ради тех, кто еще находится в заложниках в Казахстане. У большинства из них семьи, дети, многие являются единственными кормильцами своих пожилых родителей, сестер-инвалидов.

"Представителям СМИ сразу скажу, мне запрещено давать какое-либо интервью, поэтому не беспокойте родных, близких и друзей. Пост благодарности я напишу отдельно и постараюсь упомянуть всех, кто приложил усилия, кто не был равнодушен, кто искренне переживал по поводу моего задержания", - заключил Рузахунов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412878
Теги:
избиение, Казахстан, митинг, музыка, Кыргызстан, больница
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  