У Викрама Рузахунова диагностировали перелом ребер и другие травмы

Об этом музыкант написал на своей странице в Instagram.

Он рассказал, что благодаря старшему брату Рустаму, который убедил его пройти обследование, выяснилось, что состояние здоровья Викрама средне-тяжелое. Врачи диагностировали у него тупую травму груди, переломы ребер со смещением, сотрясение головного мозга, пневматоракс слева и многие другие.

Он также рассказал, что его доставили в реанимацию и прооперировали.

"С того времени я нахожусь на лечении, сменил три больницы. Только родные и медперсонал видели, сколько боли и мучений мне пришлось испытать", - написал музыкант.

Викрам Рузахунов также добавил, что до сегодняшнего дня не имел представления, какой резонанс произвел тот глупый ход казахстанских СМИ с нашумевшим видео, поскольку при задержании у него забрали сотовый телефон, вещи, денежные средства, ID-карту, водительское удостоверение, банковскую карту - впоследствии ничего не вернули, все таинственным образом исчезло.

"Сейчас, когда мое состояние более или менее стабилизируется, передо мной вырисовывается полноценная картина происходящего. Не подумайте, пожалуйста, что я пытаюсь вызвать жалость", - сказал он.

Музыкант отметил, что его официальные заявления сделаны ради тех, кто еще находится в заложниках в Казахстане. У большинства из них семьи, дети, многие являются единственными кормильцами своих пожилых родителей, сестер-инвалидов.

"Представителям СМИ сразу скажу, мне запрещено давать какое-либо интервью, поэтому не беспокойте родных, близких и друзей. Пост благодарности я напишу отдельно и постараюсь упомянуть всех, кто приложил усилия, кто не был равнодушен, кто искренне переживал по поводу моего задержания", - заключил Рузахунов.