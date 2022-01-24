В Чуйской области задержан подозреваемый в разбойном нападении

В ОВД Кеминского района с заявлением обратился К.А. 1945 года рождения, он просил принять мер в отношении двух неизвестных лиц, которые 21 января, примерно 12 часов 40 минут проникли к нему в дом, расположенный на одной из улиц в Кемине и, применив физическую силу, начали душить подушкой. После забрав сотовый телефон скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт зарегистрирован в ОВД Кеминского района по признакам преступления предусмотренного статьей 207 (Разбой) УК КР.

В ходе проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и оперативниками ОВД Кеминского района по подозрению в совершении вышеуказанного факта был установлен и

доставлен в ОВД района один из подозреваемых, им оказался 58-летний А.Ч., в отношении второго подозреваемого ведутся необходимые оперативно-розыскные мероприятия. Подозреваемый А.Ч. водворен в ИВС. Следствие продолжается.