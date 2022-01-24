Погода
$ 84.76 - 84.91
€ 95.55 - 97.02

В Чуйской области задержан подозреваемый в разбойном нападении

213  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В ОВД Кеминского района с заявлением обратился К.А. 1945 года рождения, он просил принять мер в отношении двух неизвестных лиц, которые 21 января, примерно 12 часов 40 минут проникли к нему в дом, расположенный на одной из улиц в Кемине и, применив физическую силу, начали душить подушкой. После забрав сотовый телефон скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт зарегистрирован в ОВД Кеминского района по признакам преступления предусмотренного статьей 207 (Разбой) УК КР.

В ходе проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и оперативниками ОВД Кеминского района по подозрению в совершении вышеуказанного факта был установлен и

доставлен в ОВД района один из подозреваемых, им оказался 58-летний А.Ч., в отношении второго подозреваемого ведутся необходимые оперативно-розыскные мероприятия. Подозреваемый А.Ч. водворен в ИВС. Следствие продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412880
Теги:
ГУВД, разбой, Чуйская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  