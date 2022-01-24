Бизнесмены получили оплату от госорганов после жалобы бизнес-омбудсмену

В августе 2021 года компания осуществила поставку товаров на сумму 258 тысяч 300 сомов структурному подразделению правоохранительного органа, но не могла получить оплату больше трех месяцев и подала жалобу бизнес-омбудсмену. Бизнес-омбудсмен принял жалобу к рассмотрению, сотрудники секретариата запросили необходимую для анализа жалобы информацию и приступили к переговорам с государственным органом.

В результате переговоров структурное подразделение правоохранительного органа подтвердило наличие задолженности и сообщило о намерении выполнить финансовые обязательства по ее выплате. К концу прошлого года субъект бизнеса получил необходимую выплату в размере 258 тысяч 300 сомов. Это вторая успешно решенная жалоба данного предпринимателя, в рамках предыдущей жалобы была оказана помощь в получении выплаты в 224 тысяч сомов, ранее задержанной на семь месяцев.

Другой субъект бизнеса подал жалобу на учреждение при Министерстве транспорта и дорог по вопросу оплаты выполненных работ по установке видеонаблюдения на сумму 462 тысяч 568 сомов. Ранее представитель бизнеса около года пытался решить вопрос своими силами, но безуспешно, учреждение ссылалось на отсутствие финансовых средств. После получения жалобы специалисты секретариата бизнес-омбудсмена направили письменное обращение в адрес государственного учреждения и вышестоящего органа, провели встречу и переговоры для решения жалобы. Вскоре вопрос был решен мирным путем, и задолженность перед предпринимателем была погашена в полном объеме.

Бизнес-омбудсмен благодарит партнеров в государственных органах за сотрудничество в вопросах защиты прав субъектов бизнеса и напоминает предпринимателям об их праве подать жалобу бизнес-омбудсмену на сайте www.boi.kg в случаях неправомерных действий, решений и/или бездействия со стороны государственных органов, органов местного самоуправления или предприятий государственного сектора. Подача жалоб в том числе доступна для предпринимателей на условиях анонимности, без раскрытия деталей и данных заявителя.