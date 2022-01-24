Евгения Строкова намерена участвовать в повторных выборах в ЖК

В Кыргызстане в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов поступили уведомления от 49 кандидатов (в порядке самовыдвижения) о намерении участвовать в повторных выборах депутатов Жогорку Кенеша по Первомайскому избирательному округу № 27 и Свердловскому избирательному округу № 29, которые пройдут 27 февраля 2022 года.
ЦИК опубликовала реестр кандидатов, уведомивших об участии в повторных выборах депутатов ЖК КР по Первомайскому № 27 и Свердловскому № 29 одномандатным избирательным округам на 24 января.
|Свердловский избирательный округ № 29:
|1. Алмамбетова Гуля Идиновна
|2. Асанбеков Жаныбек Асанбекович
|3. Жолдошова Назгуль Амантуровна
|4. Керимбаев Жусубалы Топчубаевич
|5. Бейшенбаев Эдиль НУрбекович
|6. Атазов Шайлообек Карыбекович
|7. Султанбеков Муратбек Кенешбекович
|8. Карамушкина Ирина Юрьевна
|9. Тургунбаев Улукбек Абдивалиевич
|10. Болотбеков Бакытбек Болотбекович
|11. Алканова Элнура Сайдиракмановна
|12. Бакиров Бакыт Жеентайович
|13. Саадабаев Бакыт Муратбекович
|14. Маматкулов Нурланбек Жолошович
|15. Аспек уулу Азамат
|16. Муртазалиев Абдурахман Шамильевич
|17. Абышев Медер Болотович
|18. Мотуев Нурдин Аманканович
|19. Эргешов Казыбек Кочкорович
|20.Майрамбек уулу Калыс
|21.Джумагазиева Нуржан Курманбековна
|22. Салянова Аида Женишбековна
|23. Ибраймакунов Данияр Омурбекович
|24. Босивская Кристина Валерьевна
|25. Алмаз уулу Аскар
|26. Токмулин Рафаэль Мубаракович
|27. Строкова Евгения Григорьевна
|Первомайский избирательный округ № 27:
|1. Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна
|2. Джакыпбеков Шадыкан Мырзаканович
|3.Токтакунов Нурбек Акбарович
|4. Сартаев Анвар Айдарович
|5. Аматов Рысбай Аматович
|6. Акылбеков Русланбек Акылбекович
|7. Гапаров Адылбек Абдикаримович
|8. Момбеков Рыскелди Чыныбекович
|9. Кермалиев Таалайбек Женишович
|10. Келгенбаев Акжолтой Коконбаевич
|11. Нурматов Темирбек Асанович
|12. Жоробеков Азаматбек Жолборсович
|13. Мамбетсадыков Азамат Нурбекович
|14. Сыдыков Урматбек Мукамбетжусупович
|15. Абдыкадыр уулу Бектур
|16. Мусаев Тахир Насырович
|17. Капаров Чынгыз Капарович
|18. Абдыразакова Айжан Улановна
|19. Абдиев Бактыбек Кемелович
|20. Давлянов Дамирбек Тайырбекович
|21. Камбаров Мирлан Адилбекович
|22. Жуков Виталий Юрьевич
Выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам заканчивается за 30 календарных дней до дня голосования, т.е. до 18.00 ч. 27 января 2022 года.