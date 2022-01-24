Китай примет меры для борьбы с загрязнением воздуха в преддверии Олимпиады

Китайские власти примут меры для борьбы с загрязнением воздуха, чтобы убедиться, что Олимпиада в феврале пройдет в благоприятных условиях, сообщил представитель министерства окружающей среды страны, сообщает Reuters.

Игры пройдут в городе и провинции Хэбэй с 4 по 20 февраля, а погода зимой, по словам представителя ведомства, весьма неблагоприятно сказывается на усилиях по поддержанию чистоты воздуха. Поэтому власти готовятся по необходимости надавить на компании, из-за деятельности которых ситуация может усугубиться.