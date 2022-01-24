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МП "Тазалык" получил три новые машины для подметания улиц

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- Айжан Мамбеталиева
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По поручению мэра Бишкека Айбека Джунушалиева относительно обеспечения столичных дворников безопасной работой столичный муниципалитет продолжает работу по приобретению спецтехники для уборки центральных улиц города.

Сегодня, 24 января, в столичной мэрии состоялась церемония передачи трех подметальных машин марки MEP ECOVAC для муниципального предприятия "Тазалык".

Техника предоставлена городу на безвозмездной основе, спонсором выступил банк "Оптима Банк".

В муниципалитете отмечают, что данный проект является экспериментальным, после прохождения тестовых испытаний мэрия Бишкека планирует массовое приобретение таких механизированных помощников.

MEP ECOVAC – это модель профессиональный ручной машины с шириной очистной дорожки 700 миллиметров и производительностью 2.100 километра в час. С ее помощью можно убирать любые типы поверхности в 10 раз быстрее, чем человек с метлой. Техника бесшумная и не требует затрат.


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URL: https://www.vb.kg/412893
Теги:
мэрия, Тазалык, Бишкек, мэр
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