МП "Тазалык" получил три новых машины для подметания улиц

По поручению мэра Бишкека Айбека Джунушалиева относительно обеспечения столичных дворников безопасной работой, столичный муниципалитет продолжает работу по приобретению спецтехники для уборки центральных улиц города.

Сегодня, 24 января, в столичной мэрии состоялась церемония передачи трех подметальных машин марки MEP ECOVAC для муниципального предприятия "Тазалык".

Техника предоставлена городу на безвозмездной основе, спонсором выступил банк "Оптима Банк".

В муниципалитете отмечают, что данный проект является экспериментальным, после прохождения тестовых испытаний мэрия Бишкека планирует массовое приобретение таких механизированных помощников.

MEP ECOVAC – это модель профессиональный ручной машины с шириной очистной дорожки 700 миллиметров и производительностью 2.100 километра в час. С ее помощью можно убирать любые типы поверхности в 10 раз быстрее, чем человек с метлой. Техника бесшумная и не требует затрат.