Шаирбек Ташиев сдаст мандат депутата Жогорку Кенеша. Об этом на брифинге заявил его старший брат - заместитель председателя кабмина, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Последний сказал, что предложил брату сдать мандат, и тот согласился. По словам председателя ГКНБ, Шаирбек Ташиев сделает это в среду, 26 января.

Как пояснил Камчыбек Ташиев, он учитывает общественное мнение и "убирает родственников с высоких постов", чтобы не повторять ошибок прежних властей.

В нынешней ситуации Камчыбек Ташиев делает ошибку: убирая своего брата из парламента, он выступает против воли более чем 20 тысяч избирателей, которые отдали за него голоса.

Законность избрания Шаирбека Ташиева ни у кого не вызывает сомнений. При этом, если говорить о возможности сдачи им мандата, тут достаточно вспомнить, что, когда решался вопрос о том, кому достанется мандат Жанара Акаева, одним из главных аргументов был именно объем избирательской поддержки. Тогда говорили, что ЦИК, собиравшаяся отдать место ЖК по гендерной квоте, нарушает конституционные права избирателей.

В ситуации с Шаирбеком Ташиевым избирателей никто не спросил. И получается, что глава ГКНБ нарушает их право отстаивать свои интересы в парламенте через с кандидата, которому они доверяют.

Такая реакция властей на действия фейкометов объяснима, но не оправданна. Понятно, что у журналистов, обслуживающих интересы зарубежных государств, которые финансируют их работу, стоят задачи постоянно поднимать политические скандалы. Болот Темиров своих целей достиг: из "застенков сатрапов" он вышел довольный и даже радостный – его провокационный материал вызвал столько хайпа, что он даже, похоже, не рассчитывал на этот дешевый успех.

Если в результате всего этого шоу "западникам" еще и подарят депутатский мандат брата Камчыбека Ташиева, то это будет совершенный триумф. Таким образом, глава ГКНБ дает возможность в будущем создавать такие же прецеденты. Тем более понятно, под кого на самом деле копают представители так называемой независимой прессы: сегодня вы отдадите мандат Шаирбека Ташиева, а завтра они потребуют уже всю власть.