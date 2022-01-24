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В Бишкеке работают 22 мобильные бригады медработников

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- Айжан Мамбеталиева
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Эпидемиологическая ситуация в столице остается непростой. На 24 января количество новых зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии составило 314 случаев.

В целях своевременного оказания медицинской помощи населению, усилена работа колл-центра "118" и мобильных медицинских бригад.

Служба "118" включает в себя 12 линий, работающих в 2 смены с 8 утра до 10 часов вечера. За последние сутки поступило 437 обращений, 120 – с подозрением на COVID-19, заявки направлены мобильным бригадам.

Также на сегодняшний день работают 22 мобильные бригады. За последние сутки осуществлено 335 выездов, взято 299 мазков на ПЦР – исследование.

Кроме того, для защиты горожан и большего охвата населения вакцинацией в каждом районе города развернуты прививочные пункты, их у нас 81 точка, в том числе:

19 ЦСМ и 7 филиалов;

  1. городская поликлиника студентов;
  2. спортивно-реабилитационный центр;
  3. поликлиника ЖДБ;
  4. ГУКБУДПиПКР (спецполиклиника);
  5. Кыргызско-турецкая больница;
  6. 11 частных медицинских центров;
  7. 10 общеобразовательных организаций;
  8. 20 врачебных амбулаторий;
  9. 9 торговых центров.

На выбор горожанам представлены вакцины: SinoPfarm, AstraZeneca, Pfizer, Спутник-Лайт, Moderna. На 24 января в столице первой дозой привито 158 тысяч 367 человек, второй дозой – 130 тысяч 289 человек, бустерной дозой – 9 тысяч 386 горожан.


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URL: https://www.vb.kg/412897
Теги:
вакцина, COVID-19, COVID, мэрия
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