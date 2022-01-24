Погода
$ 84.76 - 84.91
€ 95.55 - 97.02

Бишкекские спортсмены стали призерами чемпионата Кыргызстана по шахматам

81  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Чемпионате Кыргызстана по шахматам прошел в городе Караколе. Всего представлять город поехали 32 участника детско-юношеской спортивной школы по шахматам при Управлении физической культуры и спорта мэрии города Бишкек, призовые места заняли 5 учеников:

  1. Сагынбекова Жибек – 1 место в категории девочки до 10 лет;
  2. Шергалиева Амина – 2 место в категории девочки до 6 лет;
  3. Рахатбеков Нурумар - 3 место в категории мальчики до 6 лет;
  4. Аманов Асад - 3 место в категории мальчики до 10 лет;
  5. Пак Аарон - 3 место в категории мальчики до 14 лет.

Турнир проходил по швейцарской и круговой системе в 7 или 9 туров среди девочек и мальчиков отдельно.

Чемпионат является самым престижным с точки зрения перспектив юных шахматистов Кыргызской Республики. Победители-чемпионы и призеры турнира представят нашу страну на Чемпионате Мира 2022 и на официальных Чемпионатах Азии и Западной Азии.

На этом чемпионате впервые транслированы партии на платформах Lichess.org, Youtube.com и Livechesscloud.com, где болельщики могли наблюдать за 13 партиями лидеров в режиме реального времени.

На соревнованиях участвовали более 320 участников со всех 7 областей Кыргызстана и более 350 сопровождающих лиц и тренеров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412898
Теги:
дети, Каракол, спорт, чемпионат, шахматы, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  