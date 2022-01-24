Бишкекские спортсмены стали призерами чемпионата Кыргызстана по шахматам

Чемпионате Кыргызстана по шахматам прошел в городе Караколе. Всего представлять город поехали 32 участника детско-юношеской спортивной школы по шахматам при Управлении физической культуры и спорта мэрии города Бишкек, призовые места заняли 5 учеников:

Сагынбекова Жибек – 1 место в категории девочки до 10 лет; Шергалиева Амина – 2 место в категории девочки до 6 лет; Рахатбеков Нурумар - 3 место в категории мальчики до 6 лет; Аманов Асад - 3 место в категории мальчики до 10 лет; Пак Аарон - 3 место в категории мальчики до 14 лет.

Турнир проходил по швейцарской и круговой системе в 7 или 9 туров среди девочек и мальчиков отдельно.

Чемпионат является самым престижным с точки зрения перспектив юных шахматистов Кыргызской Республики. Победители-чемпионы и призеры турнира представят нашу страну на Чемпионате Мира 2022 и на официальных Чемпионатах Азии и Западной Азии.

На этом чемпионате впервые транслированы партии на платформах Lichess.org, Youtube.com и Livechesscloud.com, где болельщики могли наблюдать за 13 партиями лидеров в режиме реального времени.

На соревнованиях участвовали более 320 участников со всех 7 областей Кыргызстана и более 350 сопровождающих лиц и тренеров.