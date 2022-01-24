Президент поучаствует в онлайн-встрече глав стран Центральной Азии и КНР

Президент Садыр Жапаров завтра, 25 января, примет участие в коллективной встрече в онлайн - формате глав государств Центральной Азии и Китайской Народной Республики по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.
В онлайн-саммите "Государства-Центральной Азии - Китай", инициированной китайской стороной, примут участие председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Стороны обменяются мнениями по широкому спектру взаимодействия между странами Центральной Азии и Китаем, а также дальнейшему развитию многогранного сотрудничества.
По итогам онлайн - саммита будет принято совместное заявление глав государств Центральной Азии и Китайской Народной Республики по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.
Китайская Народная Республика в числе первых признала независимость Кыргызской Республики.
5 января 1992 года было подписано совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Кыргызстаном и Китайской Народной Республикой.
Основополагающим документом двусторонних отношений также является подписанный в 2002 году Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Кыргызстаном и Китайской Народной Республикой.