Некоторые маршруты общественного транспорта изменили схему движения

В Управлении городского транспорта еженедельно заседает межведомственная комиссия по рассмотрению маршрутов общественного транспорта.

Комиссия создана для объективного рассмотрения и принятия обоснованных решений по вопросам открытия, закрытия и изменения городских маршрутов.

В состав вошли представители Управления патрульной службы, Агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля по г. Бишкек, Бишкекского троллейбусного управления, Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия и акимиатов.

На недавнем заседании рассмотрено 5 вопросов. По результатам обсуждений решено частично изменить схему движения микроавтобусного маршрута №166 по улице Киевской на улицу Тыныстанова и на проспект Чуй. Далее маршрут следует по той же схеме движения.

Также изменили схему движения автобусного маршрута №12, который продлили до села Беш-Кунгей, остальная часть схемы осталась без изменений.

Три вопроса отложено на следующее заседание комиссии.