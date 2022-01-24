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Некоторые маршруты общественного транспорта изменили схему движения

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- Айжан Мамбеталиева
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В Управлении городского транспорта еженедельно заседает межведомственная комиссия по рассмотрению маршрутов общественного транспорта.

Комиссия создана для объективного рассмотрения и принятия обоснованных решений по вопросам открытия, закрытия и изменения городских маршрутов.

В состав вошли представители Управления патрульной службы, Агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля по г. Бишкек, Бишкекского троллейбусного управления, Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия и акимиатов.

На недавнем заседании рассмотрено 5 вопросов. По результатам обсуждений решено частично изменить схему движения микроавтобусного маршрута №166 по улице Киевской на улицу Тыныстанова и на проспект Чуй. Далее маршрут следует по той же схеме движения.

Также изменили схему движения автобусного маршрута №12, который продлили до села Беш-Кунгей, остальная часть схемы осталась без изменений.

Три вопроса отложено на следующее заседание комиссии.


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URL: https://www.vb.kg/412903
Теги:
мэрия, транспорт, Бишкек, общественный транспорт
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