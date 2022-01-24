Toyota останавливает производство на 11 заводах в Японии из-за COVID-19

Toyota останавливает производство на 11 заводах в Японии из-за коронавируса. Об этом сообщается в официальном заявлении компании.

Остановка производства связана с нехваткой комплектующих. Ожидается, что заводы будут остановлены также и в других странах. Toyota предупреждает, что срок ожидания нового Land Cruiser может растянуться на четыре года.

"Сроки поставки автомобилей могут достигать примерно четырех лет. Мы сделаем все возможное, чтобы сократить время получения заказа, и благодарим за понимание", - говорится в заявлении компании.

Желающих приобрести Land Cruiser 300 около 20 тысяч человек. Примерно столько подано заявок на покупку внедорожника. Однако в настоящий момент в год компания может выпустить лишь пять тысяч экземпляров автомобилей.

По мнению экспертов, остановка производственных линий может привести к тому, что Toyota Motor не произведет в январе запланированные 47 тысяч автомобилей, включая популярные внедорожники Land Cruiser.