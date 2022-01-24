Погода
$ 84.77 - 84.93
€ 95.55 - 97.02

Toyota останавливает производство на 11 заводах в Японии из-за COVID-19

125  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Toyota останавливает производство на 11 заводах в Японии из-за коронавируса. Об этом сообщается в официальном заявлении компании.

Остановка производства связана с нехваткой комплектующих. Ожидается, что заводы будут остановлены также и в других странах. Toyota предупреждает, что срок ожидания нового Land Cruiser может растянуться на четыре года.

"Сроки поставки автомобилей могут достигать примерно четырех лет. Мы сделаем все возможное, чтобы сократить время получения заказа, и благодарим за понимание", - говорится в заявлении компании.

Желающих приобрести Land Cruiser 300 около 20 тысяч человек. Примерно столько подано заявок на покупку внедорожника. Однако в настоящий момент в год компания может выпустить лишь пять тысяч экземпляров автомобилей.

По мнению экспертов, остановка производственных линий может привести к тому, что Toyota Motor не произведет в январе запланированные 47 тысяч автомобилей, включая популярные внедорожники Land Cruiser.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412924
Теги:
Япония, автомобили, COVID-19, в мире
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  