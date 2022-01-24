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Научный журнал обвинил Facebook в "ложном фактчекинге" по вакцине Pfizer

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- Наталья Крайнова
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Редакция British Medical Journal (BMJ) обвинила компанию Meta (ранее она называлась Facebook) в бездействии и ангажированности. Поводом послужило то, что фактчекеры Meta посчитали сомнительным опубликованное в BMJ расследование о нарушениях, зафиксированных при испытаниях вакцины Pfizer в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт BMJ.

"Нас беспокоит, что Facebook, компания с оборотом в несколько миллиардов долларов, занимается научной цензурой и мешает распространению полноценного журналистского расследования. Оно было проведено с соблюдением всех норм и ставит перед общественностью важные вопросы, связанные с чистотой клинических испытаний вакцины", – отметил главный редактор журнала BMJ Камран Аббаси.

Как подчеркнул Аббаси, действия Meta не остановят публикацию научных статей и расследований в BMJ, однако подобные шаги со стороны компании ставят под сомнение статус Facebook как нейтральной платформы, которая не навязывает пользователям определенные идеи и шаблоны поведения.

Расследование, о котором идет речь, BMJ опубликовал в начале ноября 2021 года. Его авторы заявили о множестве нарушений, которые были допущены во время клинических испытаний вакцины от коронавируса нового типа от компании Pfizer. По словам расследователей, субподрядчики Pfizer были виновны в подлоге данных, раскрывали личности добровольцев и скрывали негативные побочные эффекты от публики.


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URL: https://www.vb.kg/412925
Теги:
вакцина, расследование
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