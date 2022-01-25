Талибы совершают налеты на дома афганских активистов по защите прав женщин

Боевики Талибана совершили налеты на дома активистов движения за права женщин в Кабуле, избивая и арестовывая женщин, участвующих в кампании, в ходе ряда акций, очевидно, вызванных недавними демонстрациями.

Тамана Заряби Парьяни и Паравана Ибрагимхель, которые участвовали в серии акций протеста, проходивших в Кабуле в течение последних нескольких месяцев, были задержаны ночью 19 января вооруженными людьми, утверждавшими, что они из разведывательного управления Талибана.

Незадолго до задержания Парьяни и ее сестер в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой видно, как она призывает на помощь, поскольку талибы стучат в ее дверь.

"Помогите, пожалуйста, талибы пришли в наш дом... Дома только мои сестры", - говорит она в видео.

На кадрах Associated Press, снятых с места происшествия 20 января, видно, что металлическая входная дверь квартиры с вмятинами и слегка приоткрыта. Свидетель сказал, что вооруженные люди поднялись в квартиру Парьяни на третьем этаже и начали стучать во входную дверь, приказывая открыть ее.

Пресс-секретарь назначенной талибами полиции в Кабуле генерал Мобин Хан написал в Твиттере, что пост Парьяни в социальной сети был разыгранной драмой. Представитель разведки "Талибана" Халид Хамраз не стал ни подтверждать, ни опровергать факт ареста.

Он написал в Твиттере, что "оскорбление религиозных и национальных ценностей афганского народа больше не допустимо", ссылаясь на воскресный митинг, во время которого протестующие, похоже, сожгли белую паранджу - одеяние с головы до ног, оставляющее лишь сетчатое отверстие для глаз. Хамраз обвинил правозащитников в том, что они злословят в адрес новых правителей Афганистана - талибов и их сил безопасности, чтобы получить убежище на Западе.

Аналогичные рейды были проведены в домах протестующих женщин в Кабуле. В другом случае афганская участница акции протеста, имя которой скрыто в целях защиты, заявила, что подверглась физическому насилию и получила травмы. Она рассказала Guardian, что талибы посетили ее дом, "напали" и "жестоко избили" ее. В настоящее время ее местонахождение неизвестно.

"Талибы патрулировали возле наших домов со второй половины дня [в среду]. Я разговаривал с Таманой вечером, а затем около 9 вечера увидела видео, где она просит о помощи. Мы пытались позвонить ей, но ее телефон был выключен", - сказала Вахида Амири, 33-летняя библиотекарь и соратница по демонстрации, которая также находится в бегах.

"Когда мы поняли, что они совершают налеты на наши дома один за другим, остальные решили скрыться", - добавила она.

С момента захвата власти в середине августа талибы ввели широкомасштабные ограничения, многие из которых направлены против женщин. Им запретили работать на многих работах вне сферы здравоохранения и образования, ограничили доступ к образованию после шестого класса и обязали носить хиджаб.

На воскресной демонстрации женщины несли плакаты с требованием равных прав и кричали: "Справедливость!" Организаторы демонстрации сказали, что Парьяни присутствовал на акции протеста, которая завершилась после того, как талибы разогнали толпу слезоточивым газом.

Париани принадлежит к правозащитной группе "Искатели справедливости", которая организовала несколько демонстраций в Кабуле, включая воскресную. Члены организации не говорили публично об аресте Парьяни, но делились видеозаписью с ее участием.

Базирующаяся в Нью-Йорке организация Human Rights Watch заявила, что с момента прихода к власти талибы "урезали права женщин и девочек, в том числе закрыли для многих доступ к образованию и работе".

"Активисты за права женщин устроили серию акций протеста. Талибы ответили запретом на несанкционированные протесты", - говорится в заявлении HRW.

"Очевидно, что талибы усиливают свои атаки на гражданское пространство, и в частности на женщин, которые являются пионерами гражданского пространства", - считает Шахарзад Акбар, председатель Независимой комиссии по правам человека Афганистана.

"Более месяца мы наблюдаем, как талибы подавляют инакомыслие и усиливают нападения на демонстрантов по всему Афганистану. Ранее мы слышали сообщения о задержании протестующих в Мазаре. Также поступали заявления о том, что их пытали, подвергали нападениям и преследовали во время содержания под стражей", - резюмирует Акбар.

Хизер Барр, заместитель директора женского отдела Human Rights Watch, сказала, что реакция талибов - это признак страха.

"Может показаться трудным понять, почему талибы так жестоко реагируют на 25 женщин, стоящих на тротуаре и мирно протестующих. Но их страхи имеют смысл, когда видишь, насколько сильны и смелы эти женщины, которые снова и снова выходят на улицы даже перед лицом эскалации насилия со стороны Талибана", - сказала она.

Она призвала международное сообщество оказать поддержку афганским женщинам.

"Талибан", похоже, решил, что ответом будет усиление жестокости, и это очень пугающий момент. Международное сообщество должно поддержать этих женщин", - сказала она.