Какой круче? Пользователи соцсетей сравнили уборочные машины Бишкека и Оша

Пользовательница фейсбука Жылдык Бекбаева на своей странице в соцсети опубликовала видео, по которым она сравнила уборочные машины в Оше и ручные уборочные машины в Бишкеке.

"Столичная мэрия тестирует ручные машины, а в Оше собираются закупать автоматизированные спецмашины", -пишет Бекбаева.

"Мне кажется, подметальные машины с ручным управлением - это вчерашний день. Может быть их можно использовать частным образом, но не в городе, на дорогах, магистралях и площадях" - написала одна из пользовательниц интернета.

В Оше

В Бишкеке