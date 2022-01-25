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Какой круче? Пользователи соцсетей сравнили уборочные машины Бишкека и Оша

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- Назгуль Абдыразакова
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Пользовательница фейсбука Жылдык Бекбаева на своей странице в соцсети опубликовала видео, по которым она сравнила уборочные машины в Оше и ручные уборочные машины в Бишкеке.

"Столичная мэрия тестирует ручные машины, а в Оше собираются закупать автоматизированные спецмашины", -пишет Бекбаева.

"Мне кажется, подметальные машины с ручным управлением - это вчерашний день. Может быть их можно использовать частным образом, но не в городе, на дорогах, магистралях и площадях" - написала одна из пользовательниц интернета.

В Оше

В Бишкеке


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URL: https://www.vb.kg/412930
Теги:
мусор, Ош, Бишкек
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