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Решение приграничных вопросов между КР и РТ лежит в "народной" плоскости

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- Виктория Гунгер
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Можно продолжать переговоры по делимитации и демаркации границ с Таджикистаном. Однако перед этим важно активизировать направления, которые бы идеологически объединяли население и народ, что живет в приграничных районах. Об этом на круглом столе "Внешнеполитические перспективы и вызовы в 2022 году" заявил эксперт по международным отношениям, экс-руководитель отдела внешней политики Аппарата президента КР Данияр Сыдыков.

Он отметил, что в настоящее время ситуация КР с РТ не на лучшем уровне.

- Но есть хорошая практика развития отношений, которую мы развили с РУз – народная дипломатия. Ведь, чем дальше люди приграничных районов двух государств друг от друга, тем сложнее проблему будет решать на официальном уровне. Бишкек с Душанбе продолжат говорить, но надо, чтобы в Баткенской и Худжанской областях был мир и покой, а не метание камнями, - отметил Сыдыков.

Эксперт по международным отношениям добавил, что предсказуемость и последовательность внешней политики для КР - основное. Мы должны придерживаться честных правил с партнерами и должны утеснять и развивать наши отношения с государствами ЦА и союзниками. Но не только декларативно.

- Трагические события апреля 2021 года - не первый. Ранее между КР и РТ тоже были масштабные конфликты. При этом применение оружия, которое было использовано РТ против КР – неприемлемо для соседнего государства. Эти вопросы должны решаться на двустороннем уровне. Всегда можно найти общий язык за столом переговоров. Но решение проблемы, повторю, надо начинать с регионов и их населения, - заключил Данияр Сыдыков.

Отметим, организаторами мероприятия выступил ОФ "Евразийское поколение" в партнёрстве с международной ассоциацией ветеранов спецподразделений "Альфа".


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URL: https://www.vb.kg/412931
Теги:
приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, дипломатия
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Комментарии
Ичкилик
25.01.2022, 10:57

Идея и слова Сыдыкова звучит оптимистично, да и вообще на приграничье народ КР и РТ живут в мире и добрососедстве. Но есть предположение отдельные исполнители указаний с верха как с Душанбе так и Бишкека определенная время создают очаги напряженности, чтобы отвлечь вниманию народа от внутренних экономических и политических напряжений. Народ проживают в мире и согласии, Главы государства по сей день не пришли к единому мнению, их ен приязнь к друг другу или специально обговорённые договорённости затормаживает процесс   урегулирования приграничного вопроса. Кроме власти РТ специально накаливают обстановку с этническими кыргызами проживающими в РТ, в частотности в Мургабском районе, Руководителем районного УГКНБ отдан устный приказ отделу ЗАГС, новорожденных младенцев в свидетельствах "О рождении" записывать в графе национальность "Таджик", из за этиого разногласия не давно уволен начальник отдела ЗАГС по национальности Кыргызска. Так представляете как это получается узкоглазый Таджики рождаются, таким образом власти РТ увеличивают численность таджиков, да и в Республике будут жить одна нация и легче ими управлять, какая логика????????? Испокон веками названные места переименованы на таджикские названия. Думаю за всеми этими властям РТ придётся отвечать на международном суде за Геноцид этнических меньшинств, думаю переделённые факты собираются  и всплывет в час Х. А спец службы КР, власти КР думаю  в курсе  об этих анти фашистских действиях нынешней власти РТ и какие меры принимаются со стороны властей КР???????????       

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