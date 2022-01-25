Решение приграничных вопросов между КР и РТ лежит в "народной" плоскости

Идея и слова Сыдыкова звучит оптимистично, да и вообще на приграничье народ КР и РТ живут в мире и добрососедстве. Но есть предположение отдельные исполнители указаний с верха как с Душанбе так и Бишкека определенная время создают очаги напряженности, чтобы отвлечь вниманию народа от внутренних экономических и политических напряжений. Народ проживают в мире и согласии, Главы государства по сей день не пришли к единому мнению, их ен приязнь к друг другу или специально обговорённые договорённости затормаживает процесс урегулирования приграничного вопроса. Кроме власти РТ специально накаливают обстановку с этническими кыргызами проживающими в РТ, в частотности в Мургабском районе, Руководителем районного УГКНБ отдан устный приказ отделу ЗАГС, новорожденных младенцев в свидетельствах "О рождении" записывать в графе национальность "Таджик", из за этиого разногласия не давно уволен начальник отдела ЗАГС по национальности Кыргызска. Так представляете как это получается узкоглазый Таджики рождаются, таким образом власти РТ увеличивают численность таджиков, да и в Республике будут жить одна нация и легче ими управлять, какая логика????????? Испокон веками названные места переименованы на таджикские названия. Думаю за всеми этими властям РТ придётся отвечать на международном суде за Геноцид этнических меньшинств, думаю переделённые факты собираются и всплывет в час Х. А спец службы КР, власти КР думаю в курсе об этих анти фашистских действиях нынешней власти РТ и какие меры принимаются со стороны властей КР???????????