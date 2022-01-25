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Юрий Погиба: Угроза проникновения террористов в Среднюю Азию очень высока

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- Виктория Гунгер
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Угроза проникновения в страны Средней Азии террористических групп, связанных и несвязанных с "Талибаном" очень высока. Об этом на круглом столе "Внешнеполитические перспективы и вызовы в 2022 году сообщил президент Международной Ассоциации ветеранов спецподразделений "Альфа" Юрий Погиба.

По его словам, в Афганистане идет жесткое укрепление вертикали власти талибов и активизируется влияние других внешних игроков: Индии, Пакистана, Англии и Китая, которые контролируют определенные группы "Талибана". Каждая решает свою стратегическую задачу и вопрос.

"Существуют там и группы ИГ, "Исламского движения Восточного Туркестана" и др. запрещенных организаций, многие перебрасывались в течение пары лет с Ближнего Востока в Афганистан. Все эти прокси группы контролировались США и Турцией – страной блока НАТО". - отмечает эксперт.

Кроме того, отношения "Талибана" и Таджикистана натянуты и способны к локальной приграничной конфронтации.

"Таджикистан четко говорит о своих притязаниях и исторической миссии по защите таджикского населения на территории Афганистана. Он не признает тех путей, которые делают талибы. В том числе, по выводу части техники правительства Афганистана на территорию РТ. Подобная ситуация происходит и с Узбекистаном, который не является частью ОДКБ. Это касается и Туркменистана. Вооруженные силы последнего слабы. И это важный фактор, который дестабилизирует ситуацию в ЦА. Если все это рухнет, большие проблемы возникнут и у КР", - подчеркивает Погиба.

Еще одна угроза – "спящие ячейки", которые находятся у нас в стране.

"И их много. Это оперативные данные. При том проведенные спецоперации за прошлый год дают тенденцию к выявлению активистов "спящих ячеек". Это говорит о том, что никуда вопросы терроризма в КР не делись. Все эти моменты создают неустойчивую форму, которую внешний автор мог использовать их в своих целях. Кто это? Китай, США, Турция, которая на территории Афганистана уже имеет собственные прокси группы. Индия, которая за последние 5-7 лет вложила порядка 1 млрд. долларов в кашмирское и талибанское движение. И оно также находится под контролем у них. Причем все эти угрозы могут обрушить ЦА, как карточный домик", - предупредил Юрий Погиба.


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URL: https://www.vb.kg/412933
Теги:
Афганистан, Центральная Азия, терроризм, Кыргызстан
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