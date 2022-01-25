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Минюст КР предлагает признать утратившими силу некоторые законы

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- Светлана Лаптева
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Министерством юстиции КР разработан законопроект, предлагающий признать утратившими силу (прекратить действие) 138 законов. Данный законопроект подготовлен в рамках инвентаризации законодательства республики, сообщает пресс-служба ведомства.

Указанные законы являются неактуальными и предлагается прекратить их действие по следующим основаниям:

1. Изменения (дополнения, поправки), которые вносятся в действующие законы, оформляются самостоятельными законами и именуются "законами о внесении изменений". В случаях, когда законы признаются утратившими силу также необходимо подать на утрату все законы, которыми вносились изменения в основной закон. Между тем, бывают случаи, при которых подаются на утрату основные законы, а поправки так и остаются в законодательстве.

Ввиду чего, Министерство юстиции инвентаризировало законодательство и выявило законы, которые являются поправками в основные законы. В свою очередь "основные законы" уже прекратили свое действие и соответственно поправки также нужно подать на утрату.

2. Следующая группа законов, которые предлагается признать утратившим силу, это такие законы, предмет регулирования которых, уже регламентируется другими отраслевыми законами.

К примеру, предлагается признать утратившим силу закон "Об установлении дня народного праздника Нооруз", который был принят в 1991 году. Указанным законом устанавливается, что день 21 марта является народным праздником Нооруз. Вместе с тем, статьей 113 Трудового кодекса Кыргызской Республики также устанавливается, что нерабочими праздничными днями в Кыргызской Республике являются:

  1. 1 января - Новый год;
  2. 23 февраля - День защитника Отечества;
  3. 8 марта - Международный женский день;
  4. 21 марта - народный праздник Нооруз;
  5. 7 апреля - День народной Апрельской революции;
  6. 1 мая - Праздник труда;
  7. 5 мая - День Конституции Кыргызской Республики;
  8. 9 мая - День Победы;
  9. 31 августа - День независимости Кыргызской Республики;
  10. 7 и 8 ноября - Дни истории и памяти предков.

То есть, поскольку этот вопрос уже отрегулирован трудовым законодательством, предлагается закон "Об установлении дня народного праздника Нооруз" признать утратившим силу. В случае прекращения действия указанного закона, народный праздник Нооруз также будет являться народным праздником.


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URL: https://www.vb.kg/412935
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