На книжной выставке в Катаре показали книги Чингиза Айтматова на арабском

Посольство Кыргызской Республики в Государстве Катар приняло участие в 31-й Дохинской международной книжной выставке, которая прошла в период 13-22 января в городе Доха. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В павильоне Кыргызстана были представлены книги великого писателя Чингиза Айтматова, переведенные на иностранные языки, включая арабский. Кыргызский павильон посетили представители государственных органов Катара, также руководители дипломатических миссий, дипломаты, писатели, студенты и др.

Дохинская международная книжная выставка проводится ежегодно под патронажем Эмира Государства Катар Шейха Тамима бин Хамада Аль Тани и является одной из старейших и крупнейших международных книжных выставок в регионе.