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На книжной выставке в Катаре показали книги Чингиза Айтматова на арабском

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- Светлана Лаптева
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Посольство Кыргызской Республики в Государстве Катар приняло участие в 31-й Дохинской международной книжной выставке, которая прошла в период 13-22 января в городе Доха. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В павильоне Кыргызстана были представлены книги великого писателя Чингиза Айтматова, переведенные на иностранные языки, включая арабский. Кыргызский павильон посетили представители государственных органов Катара, также руководители дипломатических миссий, дипломаты, писатели, студенты и др.

Дохинская международная книжная выставка проводится ежегодно под патронажем Эмира Государства Катар Шейха Тамима бин Хамада Аль Тани и является одной из старейших и крупнейших международных книжных выставок в регионе.


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URL: https://www.vb.kg/412936
Теги:
Катар, Кыргызстан, МИД, Чингиз Айтматов
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