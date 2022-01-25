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Фактор ОДКБ сыграл роль моральной поддержки для Касым-Жоомарта Токаева

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- Светлана Лаптева
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Политологи, ветераны спецслужб, дипломаты, эксперты по вопросам безопасности России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана обсудили причины казахстанского кризиса, анализ дальнейшего развития ситуации и его влияние на ситуацию в Центральной Азии в целом. На площадке дискуссионного клуба "Пикир" прошла конференция на тему "Казахстан: кто и зачем поджигает Центральную Азию?"

Эксперты подчеркнули, что главная задача – через призму казахстанских событий понять, находится ли в безопасности наш регион и что нужно сделать, чтобы любые угрозы были предотвращены.

Экс-чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Афганистане Мирослав Ниязов в своем выступлении сравнил произошедшие события в Казахстане с "тюльпановой революцией" в Кыргызстане.

Ниязов подчеркнул, что во многом ситуация с Акаевым походила на то, что делал все годы своего правления экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев даже после того, как перестал быть президентом.

"Я даже боюсь говорить о цифрах, в которых выражается богатство семьи Назарбаевых. Источники сообщают, что совокупный капитал всей семьи первого президента Казахстана составляет 140 миллиардов долларов. Да, экономическое положение Казахстана более благополучное, чем у остальных стран Центральной Азии. В Казахстане имеются природные ресурсы, но означает ли это, что власть может вести себя таким образом? Как я понял, власть трансформировалась в бай-манапскую систему управления, и рано или поздно это неизбежно должно было произойти. Создавалась пирамида власти из числа удобных людей, а удобный человек – он всегда социально опасен", – высказал свою позицию экс-посол.

Политолог из Казахстана Андрей Чеботарев считает, что январские события разделились на две части: это народное недовольство, которое было спровоцировано повышением цен на сжиженный газ, и антиправительственные вооруженные выступления.

"Многое из того, что произошло, напоминало "тюльпановую революцию". Было два вида событий, и участники обеих группировок добивались своих целей. Скорее всего, тут действовали по сирийскому или ливийскому сценарию: главное – создать хаос и распространить его по всей стране. Фактор ОДКБ сыграл роль моральной поддержки для Касым-Жоомарта Токаева", – отметил политолог.

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович считает,что январские события в Казахстане – это однозначно спланированные и организованные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/412937
Теги:
Казахстан, массовые беспорядки, Касым-Жомарт Токаев, Нурсултан Назарбаев, ОДКБ
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