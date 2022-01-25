Эксперт: События в РК могут подтолкнуть к настроениям по возрождению СССР

При обсуждении темы "Казахстан: кто и зачем поджигает Центральную Азию?", эксперты отметили решающую роль, быстроту принятия решения, слаженность действий ОДКБ в урегулировании ситуации в Казахстане в начале января 2022 г. Обсуждение проходило на площадке дискуссионного клуба "Пикир".

Эксперты при обсуждении причин январских событий, ситуации в Казахстане в контексте мировой политики, влияния произошедшего на обстановку в Центральной Азии, а также роль ОДКБ в нормализации ситуации в РК, рассказывали о своем понимании происходящего:

Так, политолог, эксперт по информационной безопасности, создатель проекта "Вбросам.нет" Доктор политических наук, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, президент Ассоциации конфликтологов, специалист по информационным и гибридным конфликтам Андрей Манойло пояснил:

"Действия ОДКБ были правильными и своевременными. Важную роль в стабилизации обстановки сыграла именно скорость принятия решения, также тот факт, что миротворцы вылетели в Казахстан без промедления. Реальная оперативность привела организаторов мятежа в состояние глубокой растерянности. А со временем могут "всплыть" доказательства координации беспорядков на более высоком уровне, хотя внешне это выглядит как попытка захвата власти другими кланами, следы внешнего вмешательства также присутствуют. Теперь уже бывший председатель

Комитета национальной безопасности, подозреваемый в госизмене, не смог бы организовать все это самостоятельно", - отметил политолог.

Он подчеркнул, что действия ОДКБ были эффективными по всем позициям.

"Если такой сценарий повторится в другой стране, необходимо, чтобы у ОДКБ был постоянно действующий штаб, который автоматически на основании принятых договоров начинал разворачивать свою деятельность", - добавил Манойло.

Директор Института стратегического анализа и прогноза при КРСУ Аман Салиев отметил, что участие ОДКБ было продиктовано ситуацией, сложившейся в Казахстане.

По его словам, Токаев столкнулся с саботажем.

"Саботаж в стране, где много стратегических объектов, мог иметь самые тяжелые последствия. В этой ситуации любой человек будет понимать, что внешняя помощь необходима. ОДКБ выполнила свои функции", - сказал он.

Чтобы исключить риск повторения подобных событий, необходимо решить главный вопрос - вопрос повышения благополучия населения, уверен эксперт.

"Это позволит минимизировать потрясения. Если не заниматься повышением благополучия населения, мы всегда будем с таким сталкиваться, будь то то внешнее вмешательство или прокси-войны. Надо приложить максимум усилий, чтобы решить задачи в интересах населения, а не олигархических групп. Эта мера потребует много сил, но она необходима", - заявил Салиев.

Он считает, что от ситуации в Казахстане во многом зависит стабильность большей части всего региона.

Политолог, доцент Международного университета Кыргызстана Алина Молдокеева рассказала, что "Организация ОДКБ показала себя не только за столом переговоров, но и на практике.Ее действия не противоречили протоколу, так как заявка о введении миротворческих сил поступила от главы государства, который заявил об угрозе".

Доктор политических наук, профессор Игорь Панарин считает, что события в Казахстане могут подтолкнуть к настроениям по возрождению СССР.

Директор Центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрей Чеботарев разделил январские события на две части - "гражданские акции

протеста и антиправительственные вооруженные выступления". Он считает, что, несмотря на поток информации о событиях в Казахстане, восстановить полную картину произошедшего пока невозможно.

"Акции начались в трех регионах Казахстана, далее гражданский протест подхватили жители других территорий республики, в том числе Алматы - самом политизированном городе страны. Триггером послужило повышение цен на сжиженный газ. Однако 5 января протест начал перерастать в массовые беспорядки. Все закончилось столкновениями неких сил с полицией. Я бы назвал это антиправительственными вооруженными выступлениями", - отметил Чеботарев. - "Напомню, что в Алматы вооруженные люди захватили акимат, аэропорт, точечно "поработали" в офисах телеканалов.Упор делали на офисы СМИ".

По мнению политолога, у каждого из двух видов событий были свои цели.

"Протестующие добивались снижения цен на газ, отставки правительства. Фактически к 5 января все требования были удовлетворены, власти пошли на переговоры. Однако с 5 по 8 января в Алматы и некоторых других регионах продолжалась фаза жесткого противостояния", - добавил Чеботарев.

События в Казахстане прокомментировал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Он отметил, что информации об этих событиях много, но она пока не систематизирована. Эксперт уточнил, что работает в этом направлении.

"На текущий момент в событиях в Алматы, Актобе и Павлодаре есть признаки присутствия организаторов. Об этом свидетельствуют несколько факторов, в том числе слова очевидцев, присутствовавших на площадях. Они рассказывают, что все происходило внезапно: в какой-то момент группа людей начинала атаковать здание, остальные следовали за ней", - сообщил Мендкович.

По его мнению, если бы власти РК проявили пассивность, у организаторов беспорядков были бы шансы на успех.

Рассматривать ситуацию в Казахстане как "многослойный пирог" предложил эксперт по вопросам национальной безопасности, ветеран спецслужб Таалайбек Джумадылов. Он полагает, что у событий в соседней республике были как геополитические, так и внутренние причины.

"Надо понимать, что в Казахстане наблюдается сильное расслоение внутри общества, - речь о соотношении самых богатых и самых бедных. Когда одни богатеют, а другие нищают, естественно, возможен социальный взрыв. В определенный момент социально-экономические требования сменились политическими", - заключил Джумадылов.