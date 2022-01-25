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В Твери ожил "труп" – видео

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- Назгуль Абдыразакова
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24 января, в сети разместили видео, в котором показано, как в морге Твери якобы "оживает" труп. Российские СМИ, ссылаясь на тверские морги, предположили, что это постановка.

В видео, в частности, показано, как якобы мертвый мужчина встает со стола, снимает с себя простыню и пытается куда-то уйти.

"Вообще, покойники не лежат на столах, покрытые простынями. На столы кладутся уже на вскрытие. Так что мы думаем, что это все выдумки. Скорее всего, это какая-то постановочная шутка", - сообщают российских СМИ.

Источник:bigmir.net


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URL: https://www.vb.kg/412942
Теги:
Россия, труп
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