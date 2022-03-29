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Российско-кыргызский фонд развития принял пакет антикризисных мер

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- Назгуль Абдыразакова
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Правление российско-кыргызского фонда развития одобрило пакет антикризисных мер, которые позволят заёмщикам фонда снизить нагрузку по погашению основной суммы кредита в течение 6-12 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба РКФ.

По ее данным, принято решение о предоставлении отсрочки сроком от 6 до 12 месяцев по выплате основной суммы по кредитам в долларах США, при этом общий срок кредита будет увеличен. Таким образом, заемщики получат льготный период, который позволит адаптироваться к новым экономическим условиям. Важно отметить, что предприятия, которые обеспечивают продовольственную безопасность в стране, получат максимальные сроки отсрочки до 12 месяцев, и поддержка РКФР в первую очередь будет направлена на них.

В отдельных случаях, с целью получения финансирования по льготным программам правительства, фонд готов рассмотреть возможность высвобождения части залогового обеспечения при условии соблюдения минимальных требований Фонда к залогам.

На отсрочку по основной сумме выплат долларовых кредитов сроком до 6 месяцев могут рассчитывать субъекты малого и среднего бизнеса через свой банк. Финансово-кредитное учреждение должно до 30 июня 2022 года обратиться в РКФР с заявлением о предоставлении отсрочки. На основании обращения фондом будет подготовлено дополнительное соглашение по финансированию. В свою очередь, банки должны предоставить своим клиентам, финансируемым за счет РКФР, аналогичные условия по пролонгации кредитов. Цель Фонда - поддержать конкретного предпринимателя, а не банк.

Временное смягчение требований к залоговому обеспечению касается всех категорий поддержки. Так, сроком до 31 декабря 2022 года РКФР будут применяться следующие коэффициенты:

∙ залогового покрытия ценными бумагами - не менее 80%;

∙ залогового покрытия недвижимым имуществом - не менее 100%.

Добавим, соответствующее решение принято правлением российско-кыргызского фонда развития в связи со складывающейся геополитической ситуацией, ее воздействием на экономики Кыргызстана и стран - основных торгово-экономических партнеров, а также в связи сильной волатильностью на валютном рынке республики.

По оценке фонда, предложенные меры позволят бизнесу сэкономить значительную сумму, которую можно направить на увеличение объёмов выпуска продукции, а также сохранение рабочих мест в условиях кризиса.


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URL: https://www.vb.kg/412952
Теги:
кредит, Российско-кыргызский фонд развития
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