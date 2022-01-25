Инвестор и уроженец Пакистана просит у Садыра Жапарова справедливого суда

Уроженец Пакистана, а ныне крупный инвестор и гражданин Кыргызстана Назир Мухаммад Имран Назир Ахмед просит президента КР Садыра Жапарова защитить его права на справедливый суд. По его словам, глава государства сам неоднократно заявлял, что будет сделано все возможное, чтобы каждый инвестор в Кыргызстане чувствовал себя в полной безопасности.

"Используя судебную систему меня просто хотят обмануть, хотя я всегда был добросовестным гражданином и бизнесменом Кыргызстана. За 20 лет я привёл инвестиции в страну на 10 миллионов долларов. И я всегда вовремя платил налоги и остальные отчисления, открывал рабочие места и не забывал про благотворительность. Поэтому я прошу президента взять мое дело под контроль", - сказал Назир Мухаммад Имран Назир Ахмед, который подробно и в деталях изложил свою историю. При этом, каждое своё слово гость редакции подкрепил документально.

Дело в том, что в 2017 году он в Токмоке купил здание вместе с участком у гражданки Добрыниной в рассрочку за 300 тысяч долларов. Представлял ее тогда по доверенности гражданин Германии Виктор Финк, который и сыграет во всей этой истории, если можно так выразиться, одну из главных ролей.

"После того, как Финк получил от меня первую часть в размере 100 тысяч долларов, то он по договору должен был через месяц освободить здание, но этого ни в срок, ни потом в дальнейшем не произошло. В итоге я через год вынужден был подать в суд, так как нарушалось условие договора, а у меня горели все сроки. Разумеется суд я выиграл во всех трёх инстанциях. После проигранных судов Финк уехал в Германию и не проявлял никакой активности. В 2019 году из Германии приехала дочь Финка и сообщила, что ее отец находится при смерти. Также она сказала, что имеет доверенность от Добрыниной. Однако нам не удалось закрыть сделку, так как выяснилось, что на здание был наложен арест по заявлению самого Финка", - рассказал бизнесмен.

В ходе судебных процессов Назир Мухаммад Имран узнал, что Виктор Финк в Кыргызстане имеет довольно таки сомнительную репутацию. Достаточно вбить его имя в Google, чтобы понять с кем начал иметь дело гость нашей редакции. Так, по данным СМИ, этот человек нанес государству ущерб на сумму чуть менее 1,4 миллиона евро.

"Поскольку после этого я уже начал опасаться вести дела с Финком, то начал искать Добрынину и нашёл ее в России. В ходе разговора с ней я выяснил, что она положенные ей 100 тысяч долларов от меня так и не получила. То есть Финк их просто присвоил. Тогда я договорился с Добрыниной, что она сама приедет в Кыргызстан, где я отдам ей оставшуюся часть денег и мы снимем арест с здания", - отметил он.

Сразу после этого объявился сам Виктор Финк, который подал в суд на нового владельца здания за неуплату оставшейся часть денег. При этом, по словам бизнесмена, новую доверенность Добрынина выдавать Финку не намеревалась и по этой причине последний с помощью знакомого нотариуса составил Соглашение об уступке прав требований.

"Кстати, я узнал, что его адвокат ранее привлекалась за дела, в которых фигурировали поддельные доверенности. В общем, решением Ленинского районного суда я должен буду заплатить Финку более 16 миллионов сомов как основной долг и столько же как пеню. Плюс более 200 тысяч сомов за уплаченную госпошлину. При этом основанием для удовлетворения исковых требований судья посчитала то самое Соглашение об уступке требований. Самое же главное, что судьей было проигнорировано то обстоятельство, что представитель Добрыниной заявил в суде, что Финк присвоил ее деньги в размере 300 тысяч долларов. Считаю, что это решение суда, в том числе и второй инстанции, абсолютно не законные и не обоснованы, так как было проигнорировано заявление самой Добрыниной о том, что гражданином Германии Финком с помощью судебной системы осуществляется хищение ее собственности. Ведь суд обязал меня выплатить всю сумму плюс пеню именно Финку", - отметил Назир Мухаммад Имран Назир Ахмед.