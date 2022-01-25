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В Узбекистане за кибербезопасностью будет следить Служба госбезопасности

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- Светлана Лаптева
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Нижняя палата Узбекистана в настоящее время рассматривает законопроект "О кибербезопасности", сообщает в своем телеграмм-канале депутат Расул Кушербаев. В частности, отвечать за безопасность данных, согласно законопроекту будет Служба государственной безопасности страны. Об этом сообщают местные СМИ.

Цель нового закона:

- урегулировать отношения в сфере кибербезопасности республики

- определить полномочия, права и обязанности уполномоченного органа в сфере кибербезопасности

- создать правовую базу для продвижения и развития национальной индустрии кибербезопасности. В частности очертить меры для господдержки, обучения специалистов, создания национальной операционной системы и программного обеспечения и так далее.

Все это поможет обезопасить и личные данные пользователей, а также их финансы от мошенников, использующих различные технические средства для личной незаконной выгоды.


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URL: https://www.vb.kg/412968
Теги:
Узбекистан, киберугроза
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