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Токаев считает, что Казахстан быстро восстановится после беспорядков

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Власти Казахстана извлекли уроки после январских беспорядков, страна быстро восстановится. Об этом во вторник заявил президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на онлайн-саммите глав государства Центральной Азии и КНР, пишет ТАСС.

"В первые дни января Казахстан столкнулся с беспрецедентной по своей дерзости и жестокости агрессией террористов и боевиков. Казахстанцы с благодарностью восприняли поддержку со стороны Китая и братских стран Центральной Азии. Как государство, как нация мы извлекли из этих трагических событий необходимые уроки и, безусловно, быстро восстановимся", - сказал Токаев.

Он отметил, что сейчас власти страны энергично работают над переформатированием и реформой государственного управления, системы национальной безопасности и экономической политики. "Таким образом, мы начали строительство нового Казахстана", - подчеркнул глава государства.

Казахстан начал работу по наведению порядка на таможне, импорт в республику не пострадает.

"Мы начали решительную работу по наведению порядка на таможенной границе, в том числе ведем борьбу с недобросовестными предпринимателями, которые внедряли незаконные схемы и ставили всяческие барьеры для бизнеса. Уверен, результаты борьбы с такими противоправными действиями не за горами. Хочу заявить, что импорт в Казахстан и транзит в третьи страны ни в коей мере не пострадают. Соответствующее поручение я дал правительству и правоохранительным органам", - сказал Токаев.


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URL: https://www.vb.kg/412978
Теги:
Казахстан, массовые беспорядки, Касым-Жомарт Токаев
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