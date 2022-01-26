Нам нельзя потерять Иссык–Куль

За прошедший год уровень воды уникального озера уменьшился на 80 сантиметров, а в некоторых местах даже на метр. Такие данные на встрече с журналистами привели сотрудники Тянь–Шаньского высокогорного научного центра по проблемам воды и гидроэнергетики. Эти факты подтвердили "Вечернему Бишкеку" жители города Чолпон–Ата и села Бозтери.

Так, по словам чолпонатинца Медетбека Конурбаева, более 70 сантиметров пирса пансионата "Рахат" оказалось на суше, а бозтеринец Мелис Исламбеков уверен, что вода на побережье их села вообще ушла на 1,5 метра. Есть информация даже о 5–10 метрах пустынных берегов.

Руководитель Тянь–Шаньского центра Рысбек Сатылканов заявил: "Удивляться происходящему нет смысла. В последние три года в Кыргызстане выпадает мало осадков, стоит устойчивая жаркая погода, сильно тают ледники, почти вся поступающая с гор вода уходит на поливы. Так что перспективы восстановления Иссык–Куля более чем призрачные".

В словах ученого сомневаться не приходится. Но ради составления более полной и объективной картины мы обратились к историческим данным. Ведь давно известно, что временами уровень воды в чаше нашего изумрудного озера падает, а временами, наоборот, прибывает.

Еще в 2004 году сотрудник того же Тянь–Шаньского центра Владимир Романов рассказывал в интервью "Вечерке" интересные данные. Оказывается, инструментальные наблюдения за уровнем воды в Иссык–Куле ведутся с 1927 года. Площадь озера за это время (1927 -2003 годы) сократилась на 2,7 метра. Но были периоды, когда уровень воды в Иссык–Куле увеличивался. К примеру, с 1955 по 1960 год - на 32 сантиметра, а с 1999 по 2003 год - на 56 сантиметров. Так что имеются основания утверждать о цикличности увеличения и сокращения уровня воды в озере. Но, к сожалению, в последние годы тенденция уменьшения площади Иссык–Куля стала все отчетливее.

Правы в своих высказываниях оба специалиста. Ведь, по данным их зарубежных коллег, площадь ледников Кыргызстана из–за аномального потепления к 2050 году сократится почти наполовину. Климат в нашей стране через пару десятков лет может быть точно такой же, как в Арабских Эмиратах или Израиле. Только вот зимы будут холоднее.

Как спасти Иссык–Куль от экологической катастрофы? Ответ на этот вопрос сегодня, похоже, не знают даже ученые. На наш взгляд, нужно повсеместно внедрять системы капельного орошения полей, а освободившуюся воду направлять в Иссык–Куль. Конечно, это не окончательное решение вопроса. Но делать что–то нужно уже сегодня. Завтра будет поздно.