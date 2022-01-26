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Фотофакт: деревья в столице доверились обманчиво теплой погоде

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- Владимир Пирогов
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Некоторые деревья в нашей столице доверились обманчиво теплой погоде, которая уже несколько недель в январе 2022 года не хочет уступать место снегу и холодам. Они выпустили почки, которые вот–вот раскроются и покажут зеленые листочки.

Горожане отмечают, что рады установившейся теплой погоде (с нашими–то ценами на газ и уголь), но переживают, что ранний цвет деревьев и цветов в случае похолодания пропадет, и это может привести к неурожаю фруктов.

Будем надеяться, что в "небесной канцелярии" одумаются и прекратят это климатическое безобразие в виде неправильного потепления. Даешь снег и морозец! Всему свое время.


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URL: https://www.vb.kg/412980
Теги:
Бишкек, деревья
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