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Moody's снижает рейтинг Кыргызстана из-за национализации "Кумтора"

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- Алина Мамаева
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Рейтинговое агентство Moody's снизило кредитный рейтинг Кыргызстана до B3 с B2, заявив, что решение властей национализировать крупнейший в Центральной Азии золотой рудник в прошлом году указывает на слабое управление и ухудшение инвестиционного климата. Об этом пишет Channelnewsasia.com

Moody's заявило, что недавние события в горнодобывающем секторе, включая поглощение Кумтора, "частично отражают относительно слабые институты и управление и, вероятно, негативно повлияют на долгосрочный экономический рост, особенно через сдерживание иностранных инвестиций".

"Снижение темпов роста и подрыв перспектив диверсификации экономики, в свою очередь, негативно отразится на государственных доходах". говорится в заявлении.

В этом месяце Centerra Gold заявила, что ведет переговоры с правительством Кыргызстана о внесудебном урегулировании.


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URL: https://www.vb.kg/412983
Теги:
бизнес, рейтинг, Кыргызстан, экономика, Кумтор
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