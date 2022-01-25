Moody's снижает рейтинг Кыргызстана из-за национализации "Кумтора"

Рейтинговое агентство Moody's снизило кредитный рейтинг Кыргызстана до B3 с B2, заявив, что решение властей национализировать крупнейший в Центральной Азии золотой рудник в прошлом году указывает на слабое управление и ухудшение инвестиционного климата. Об этом пишет Channelnewsasia.com

Moody's заявило, что недавние события в горнодобывающем секторе, включая поглощение Кумтора, "частично отражают относительно слабые институты и управление и, вероятно, негативно повлияют на долгосрочный экономический рост, особенно через сдерживание иностранных инвестиций".

"Снижение темпов роста и подрыв перспектив диверсификации экономики, в свою очередь, негативно отразится на государственных доходах". говорится в заявлении.

В этом месяце Centerra Gold заявила, что ведет переговоры с правительством Кыргызстана о внесудебном урегулировании.