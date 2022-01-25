Садыр Жапаров отметил высокий уровень отношений государств ЦА и Китая

"Сегодня мы можем с уверенностью констатировать высокий уровень отношений между нашими государствами, основанных на стратегическом партнерстве", - заявил президент Садыр Жапаров сегодня, 25 января, выступая на саммите глав государств Центральной Азии и Китая в онлайн-режиме по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.

Глава государства отметил, что мероприятие, посвященное 30-летнему юбилею установления дипломатических отношений государств Центральной Азии, включая Кыргызстан, с Китайской Народной Республикой, является значимым и важным событием для народов стран ЦА.

"Современный миропорядок переживает период глубинной трансформации и диктует необходимость координации нашей деятельности в вопросах региональной безопасности и обеспечения стабильности, укрепления сотрудничества в политической, экономической, торговой и других важных сферах жизнедеятельности. КНР прилагает большие усилия для укрепления региональной безопасности, оказывает всемерное содействие социально-экономическому развитию центрально-азиатских государств, выдвигает инициативы и продвигает их для га рмоничного сосуществования и устойчивой международной обстановки", - подчеркнул Садыр Жапаров.

Президент напомнил, что 30 лет назад, в январе 1992 года, было подписано Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Кыргызстаном и Китаем. Заложенные в Совместном коммюнике принципы взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, ненападения, невмешательства во внутренние дела, равенства и выгоды, мирного сосуществования по сей день составляют основу кыргызско-китайских отношений.

Как подчеркнул Садыр Жапаров, большим достижением в этой сфере стало полное урегулирование пограничных вопросов между двумя странами и их юридическое оформление соглашениями от 1996 и 1999 годов. Сегодня межгосударственная граница является не разграничительной межой между Кыргызстаном и Китаем, а мостом добрососедства и дружбы двух народов. Благодаря взаимным усилиям создан прочный фундамент сотрудничества.

Кроме того, глава государства добавил, что основополагающим документом двусторонних отношений по праву является подписанный в 2002 году Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Кыргызстаном и КНР. Этот Договор дал мощный импульс для интенсификации связей на государственном и гуманитарном уровнях.

"Развитие и укрепление связей вывело наши страны на установление в 2013 году отношений совершенно нового уровня. Подписанная в 2019 году Совместная декларация о дальнейшем углублении всестороннего стратегического партнерства свидетельствует об отсутствии между Кыргызской Республ? ?кой и Китайской Народной Республикой каких-либо вопросов, препятствующих добрососедству и дружбе между нашими народами. С момента обретения Кыргызстаном независимости Правительство Китая оказывает всестороннюю поддержку и помощь нашей стране", - отметил Садыр Жапаров.

Он обозначил крупные инфраструктурные проекты в области транспорта, энергетики, здравоохранения, ирригации, образования, строительства социальных объектов, которые были реализованы в стране с участием китайского капитала. Данные проекты имеют важное социально-экономическое значение для достижения благополучия.

Вместе с тем президент Садыр Жапаров выразил признательность китайской стороне и главам государств Центральной Азии за поддержку и совместное спонсорство в отношении резолюций ООН об объявлении 2022 года "Международным годом устойчивого горного развития" и ЮНЕСКО "Усиление мониторинга и исследований горных ледников", которые были инициированы им в ходе общих дебатов 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.