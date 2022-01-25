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Австралия выкупила права на флаг аборигенов

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- Наталья Крайнова
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Правительство Австралии заявило, что приобрело авторские права на флаг аборигенов. Сообщает Reuters.

Власти заявили, что после заключения сделки с автором флага и художником из коренного населения Гарольдом Томасом его можно использовать на спортивных футболках и площадках, веб-сайтах, в произведениях искусства без разрешения или уплаты пошлины.

Согласно данным агентства, правительство выплатило 20 миллионов долларов Томасу и погасило лицензии, принадлежащие небольшому числу компаний, которые с 2018 года разжигали споры, требуя платы за воспроизведение флага. Теперь флаг может воспроизводить любой желающий, не опасаясь юридических угроз.

Флаг аборигенов признан официальным флагом Австралии с 1995 года, он развевается на правительственных зданиях и используется спортивными клубами. По словам Томаса, он представляет собой вечную историю австралийской земли.

Ранее группа аборигенов в Австралии подала жалобу в ООН на законопроект о защите культурного наследия штата.


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URL: https://www.vb.kg/412985
Теги:
Австралия, флаг
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