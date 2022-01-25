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Садыр Жапаров призвал страны ЦА и КНР помочь установить мир в Афганистане

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- Бакыт Стамов
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"Уверен, что мы направим свои общие усилия для скорейшего установления прочного и долговременного мира на многострадальной афганской земле. Считаю необходимым продолжить оказывать гуманитарную помощь народу Афганистана", - заявил сегодня, 25 января, президент Садыр Жапаров, выступая на саммите глав государств Центральной Азии и Китая, прошедшем в онлайн-формате, по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.

Глава государства отметил, что Кыргызстан, как и все международное сообщество, выражает обеспокоенность в связи со сложной военно-политической ситуацией в Афганистане, ставшей ключевой проблемой в системе региональной и глобальной безопасности.

"Сегодня в интересах всей мировой общественности, в том числе стран Центральной Азии и Китая, важно заложить основы будущего диалога и взаимодействия с новыми властями Афганистана по целому ряду наиболее злободневных вопросов текущей повестки дня", - подчеркнул президент.

Садыр Жапаров также отметил, что Кыргызстан придает приоритетное значение участию в антитеррористической деятельности мирового сообщества, включая взаимодействие в рамках международных организаций и коллективных операций

Глава государства подчеркнул одно из основных направлений сотрудничества участников саммита, которым является борьба с терроризмом и экстремизмом.

"Хотел бы подчеркнуть возрастающее значение взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества, являющейся для наших стран эффективной площадкой для координации общих усилий по обеспечению региональной безопасности, противодействию новым террористическим вызовам и угрозам, борьбе с сепаратизмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков.

Слаженность наших действий против международных террористов, в том числе в ходе недавних трагических событий в Казахстане, является действенной и убедительной.

Считаем, что наращивание нашего взаимодействия в этом направлении будет способствовать укреплению потенциала силовых структур и существенному повышению отдачи регионального и международного сотрудничества", - сказал президент Садыр Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/412990
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