Что президент сказал о железной дороге "Китай-Кыргызстан-Узбекистан"?

"Строительство железной дороги "Китай –Кыргызстан - Узбекистан" должно стать флагманским проектом в рамках инициативы "Один пояс - один путь", - заявил сегодня, 25 января, президент КР Садыр Жапаров, выступая на саммите глав государств Центральной Азии и Китая в онлайн режиме по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.

Глава государства отметил, что внешнеполитическая инициатива председателя КНР Си Цзиньпина "Один пояс - один путь", без сомнения, является одним из наиболее значимых и важных международных инфраструктурных проектов современности.

Он напомнил, что Кыргызская Республика одной из первых поддержала его, что связано в том числе с историческими предпосылками и отвечает духу нашего стратегического партнерства.

"Кыргызстан придает весьма важное значение совместному осуществлению этого масштабного начинания, которое нацелено в конечном счёте на гармоничное сосуществование и солидарное развитие различных стран. Вместе с тем инициатива "Один пояс - один путь" создает широкие возможности для социально-экономического преобразования всего региона", - сказал Садыр Жапаров.

Президент выразил уверенность, что дальнейшее успешное претворение в жизнь инициативы будет способствовать углублению и расширению экономического партнерства, улучшению инфраструктуры и культурного взаимодействия в Центральной Азии.

"Сегодняшняя действительность диктует необходимость эффективного воплощения совместных инфраструктурных программ по открытию новых международных маршрутов автомобильных и железнодорожных перевозок в регионе", - подчеркнул он.

Глава государства особо отметил, что строительство железной дороги "Китай –Кыргызстан - Узбекистан" должно стать флагманским проектом в рамках инициативы "Один пояс - один путь" и значимым шагом к полноценному раскрытию здешнего потенциала коммуникаций.

Президент Садыр Жапаров выразил мнение, что улучшение транспортной системы позволит привлечь дополнительные объемы международных транзитных перевозок, а также будет способствовать существенному увеличению товарооборота между Китаем и центрально-азиатскими государствами.

Для сохранения деловой активности и дальнейшего наращивания торгово-экономического сотрудничества между двумя странами Глава государства считает чрезвычайно важным обеспечение регулярного грузопотока между странами Центральной Азии и Китаем с одновременной оптимизацией деятельности контрольно-пропускных пунктов.

Он отметил необходимость продолжения работы над повышением эффективности "зеленых коридоров" для осуществления беспрепятственного импорта и экспорта, в том числе оборудования и техники для социально значимых объектов и экономических проектов.

Президент Садыр Жапаров выразил уверенность, что и в дальнейшем усилия центрально-азиатских государств и Китая будут направлены на углубление и расширение взаимовыгодного экономического, финансового, инвестиционного, инновационного и культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках Стратегической инициативы "Один пояс - один путь".