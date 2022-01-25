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Городские службы Бишкека перешли на штатный режим работы

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- Алина Мамаева
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В тёмное время суток наружное освещение на городских улицах будет работать бесперебойно, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По причине того, что насосы функционируют от электричества, на некоторых участках наблюдается низкий напор воды или ее отсутствие. К вечеру ситуация будет нормализована, бригады производственно-эксплуатационного управления "Бишкекводоканал" работают в усиленном режиме.

Лифтеры муниципального предприятия "Бишкекгорлифт" из некоторых подъемников эвакуировали по 6-7 человек. У предприятия 41 диспетчерский пункт и 41 лифтёр.

Горожане могут обращаться в диспетчерские службы предприятий:

  1. 43-78-47 – аварийная служба МП "Бишкекгорлифт";

Для абонентов, которых обслуживает коммунальное предприятие "Бишкектеплоэнерго" всегда доступны номера горячих линий предприятия:

  1. (0312) 21-28-44 – диспетчерская служба, которая принимает заявки с 8:00 до 17:00 часов;
  2. (0312) 21-29-06 – круглосуточная диспетчерская;
  3. (0701) 777-110 – WhatsApp номер предприятия.

Аварийно-диспетчерская служба муниципального предприятия "Бишкексвет":

  1. (0312) 463 089, (0312) 576 351,
  2. WhatsApp: (0777) 902 115;

По любым вопросам относительно водоснабжения и водоотведения звоните в единый информационный центр ПЭУ "Бишкекводоканал": 1533.


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URL: https://www.vb.kg/412994
Теги:
мэрия, Бишкек, Кыргызстан
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