Городские службы Бишкека перешли на штатный режим работы

В тёмное время суток наружное освещение на городских улицах будет работать бесперебойно, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
По причине того, что насосы функционируют от электричества, на некоторых участках наблюдается низкий напор воды или ее отсутствие. К вечеру ситуация будет нормализована, бригады производственно-эксплуатационного управления "Бишкекводоканал" работают в усиленном режиме.
Лифтеры муниципального предприятия "Бишкекгорлифт" из некоторых подъемников эвакуировали по 6-7 человек. У предприятия 41 диспетчерский пункт и 41 лифтёр.
Горожане могут обращаться в диспетчерские службы предприятий:
Для абонентов, которых обслуживает коммунальное предприятие "Бишкектеплоэнерго" всегда доступны номера горячих линий предприятия:
Аварийно-диспетчерская служба муниципального предприятия "Бишкексвет":
По любым вопросам относительно водоснабжения и водоотведения звоните в единый информационный центр ПЭУ "Бишкекводоканал": 1533.