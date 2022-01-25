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Александр Ильяев: Кыргызстану пора заканчивать играть в многовекторность

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- Виктория Гунгер
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Глобальному и либеральному миру экономики пришел конец. Доллар уходит, и мир теперь будет делиться на валютные зоны. Куда попадет КР – решать ему. Но о политике многовекторности надо забыть. Об этом на круглом столе "Внешнеполитические перспективы и вызовы в 2022 году" заявил политический обозреватель Александр Ильяев.

По его словам, даже ШОС из экономического союза потихоньку становится военно-политическим.

- Поэтому "Турану", как его задумал Эрдоган, не быть. Он скорее останется историко-культурным проектом. Тем более что Турции выгодно сейчас попасть в евразийскую зону. Следовательно, Кыргызстану пора заканчивать играть в многовекторность, это раздражает наших партнеров, - подчеркнул Ильяев.

Отметим, организаторами мероприятия выступил ОФ "Евразийское поколение" в партнёрстве с Международной ассоциацией ветеранов спецподразделений "Альфа".


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URL: https://www.vb.kg/412999
Теги:
Турция, Кыргызстан, политика, ШОС
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