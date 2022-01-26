Российские военнослужащие оказали помощь многодетной семье в Кыргызстане

В Кыргызстане военнослужащие объединенной российской военной базы совместно с представителями отделения "Милосердия", основанного при войнском храме Александра Невского, оказали помощь многодетной семье, проживающей в селе Джээк Ысык-Атинского района республики. Об этом сообщает пресс-служба объединенной российской военной базы "Кант".

Сообщается, что специально для нуждающихся российские военнослужащие организовали добровольный сбор теплых детских вещей, продуктов питания и предметов первой необходимости и доставили их к месту проживания.

Военнослужащие объединенной российской военной базы на протяжении многих лет помогают не только малообеспеченным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, но и продолжают шефствовать над детским домом семейного типа "Алтын уя" и реабилитационным центром "Умут".