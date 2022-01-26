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В Ленинском районе обещают с марта начать ремонт дорог

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке в Ленинском акимиате провели очередное заседание районного штаба по ремонту дорог. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По данным Управления капитального строительства мэрии, за счет грантовых средств КНР на территории Ленинского района на 2021-2022 годы предусмотрен капитальный ремонт 25 улиц, общей протяженностью 29,5 км.

В 2021 проведены дорожные работы на 16 улицах, протяженностью 20,9 км. Завершены дорожные работы на 11 улицах, по 5 улицам дорожные работы будут возобновлены в весенний период 2022 года.

В 2022 году по линии УКС мэрии г. Бишкек запланировано проведение капитального ремонта 9 улиц, общей протяженностью 8,6 км.

По итогам заседании районного штаба структурным и территориальным подразделениям мэрии поручено провести обследование улиц для выявления строений и объектов, препятствующих проведению дорожных работ. Инженерным и коммунальным службам завершить подготовку инженерных сетей до начала дорожных работ.

Дорожные работы планируется начать в марте 2022 года с наступлением благоприятных погодных условий.


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URL: https://www.vb.kg/413009
Теги:
Ленинский район, Бишкек, ремонт дорог
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