В Бишкеке задержали мужчину с поддельным удостоверением ГКНБ

В Бишкеке выявлен лжесотрудник ГКНБ, сообщили сегодня, 26 января, в пресс-службе ГУВД Бишкека со ссылкой на патрульную милицию.

Сообщается, что днем 24 января в правоохранительные органы поступила информация, что в аптеке на Чуй-Гоголя неизвестный требует деньги. При этом он показывал удостоверение сотрудника ГКНБ.

Инспекторы столичного управления Патрульной службы милиции по горячим следам задержали подозреваемого Дж.А., 1987 года рождения. У него нашли поддельное удостоверение работника спецслужб.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП по ст.379 ("Подделка документов") УК КР.