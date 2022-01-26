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В Бишкеке задержали мужчину с поддельным удостоверением ГКНБ

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке выявлен лжесотрудник ГКНБ, сообщили сегодня, 26 января, в пресс-службе ГУВД Бишкека со ссылкой на патрульную милицию.

Сообщается, что днем 24 января в правоохранительные органы поступила информация, что в аптеке на Чуй-Гоголя неизвестный требует деньги. При этом он показывал удостоверение сотрудника ГКНБ.

Инспекторы столичного управления Патрульной службы милиции по горячим следам задержали подозреваемого Дж.А., 1987 года рождения. У него нашли поддельное удостоверение работника спецслужб.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП по ст.379 ("Подделка документов") УК КР.


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URL: https://www.vb.kg/413012
Теги:
ГКНБ, ГУВД, подделка, Бишкек
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