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Орозайым Нарматова намерена получить еще один диплом

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- Назгуль Абдыразакова
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Экс-депутат ЖК КР Орозайым Нарматова на своей странице ФБ написала пост о том, что намерена получить еще один диплом о высшем образовании. Ниже перевод ее публикации.

"Дорогие друзья! Сегодня моя коллега по партии Айгуль Айдарова зарегистрировалась кандидатом в депутаты. Это одна из причин, почему я не подаю в суд, потому что она сильнее меня, образованнее, имеет опыт на госслужбе. В ближайшие пять лет я вернусь к вам с еще одним дипломом. В связи с моим решением не подавать в суд аксакалы фракции во главе с Исхаком Абсаматовичем сегодня обратились в профильный комитет, заявив, что "законность должна всегда должна преобладать". Дальнейшие расследования будут продолжены в соответствии с законом. Вы спрашиваете меня: "Чем ты собираешься заниматься?". Я хочу поправить свое здоровье и поехать в путешествие и отдохнуть. После потери моих близких я морально страдаю, мне нужна передышка, но я всегда буду в эфире. Желаю удачи, Айгуль эже! Дай бог, наша партия покажет, как должна выглядеть диктатура закона", - написала Нарматова.


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URL: https://www.vb.kg/413013
Теги:
Жогорку Кенеш, экс-депутат
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