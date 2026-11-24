В Бишкеке стартовал фотоконкурс "Горы и люди", посвящённый природе, традициям и жизни горного Кыргызстана. Победителей наградят фотокамерой, ноутбуком и планшетами. Заявки принимаются до 6 декабря 2026 года.

Организатором выступает Музей Кыргызской государственности имени М. Фрунзе при поддержке Министерства культуры, информации и молодёжной политики КР. Проект реализуется в партнёрстве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

Конкурс проводится в рамках подготовки ко II Глобальному горному саммиту "Бишкек+25". Его цель - привлечь внимание к праву горных стран на устойчивое развитие посредством фотоискусства.

Участникам предлагается представить фотографии, отражающие природу, культурные традиции и повседневную жизнь жителей горных регионов Кыргызстана. На конкурс принимаются как цветные, так и чёрно-белые снимки, включая фотонегативы.

Каждая работа должна иметь название и сопровождаться кратким описанием с указанием места и даты съёмки, а также темы, которую раскрывает фотография.

Для участия необходимо заполнить регистрационную форму, принять условия конкурса и дать согласие на обработку персональных данных. После регистрации фотографии следует распределить по тематическим папкам и направить через Google Диск на электронный адрес m.v.frunzee@gmail.com.

Организаторы рекомендуют представлять изображения в формате TIFF с цветовой моделью CMYK и разрешением 300 DPI. В исключительных случаях допускается формат JPEG с максимальным качеством.

Представленные работы не должны нарушать авторские права, право на неприкосновенность частной жизни и другие права третьих лиц.

Оценивать фотографии будет междисциплинарное жюри. Для обеспечения объективности конкурсные материалы будут обезличены и представлены под порядковыми номерами.

Победитель Гран-при получит фотокамеру, обладатель первого места - ноутбук, второго и третьего мест - планшеты.

С победителями предусмотрено заключение договоров, регулирующих передачу авторских и смежных прав, а также налоговые обязательства.

Конкурс продлится с 23 ноября по 11 декабря 2026 года. Последний день подачи заявок - 6 декабря.