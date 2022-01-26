Отопление в детских садах Бишкека восстановлено

В Бишкеке восстановлено отопление во всех образовательных организациях, в частности в детских садах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Сообщается. что на сегодняшний день в столице функционирует 90 дошкольных образовательных организаций (ДОО), из них:

в Первомайском районе – 16 детских садиков, во всех них восстановлено отопление, кроме ДОО №5. Здесь произошла авария отопительной системы еще до повсеместного отключения электроснабжения, ведутся ремонтные работы;

в Ленинском районе работают 18 детсадов. ДОО №22 временно закрыт из-за неполадок во внутренней системы отопления;

в Свердловском районе детские сады работают в штатном режиме, кроме ДОО№14, который временно не работает по предписанию ЦГСЭН;

в Октябрьском районе расположено 38 детсадов, из них 36 установят необходимый температурный режим к завтрашнему утру и сразу же начнут принимать детей. Детские сады №135 и №148 временно закрыты на карантин по предписанию эпидемиологов ЦГСЭН.

Отмечается, что по поручению мэра города Бишкек Айбека Джунушалиева все службы жилищно-коммунального хозяйства, в частности муниципальные предприятия "Бишкексвет", "Бишкекгорлифт", КП "Бишкектеплоэнерго", ПЭУ "Бишкекводоканал" работают в усиленном режиме.