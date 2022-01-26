Садыр Жапаров примет участие в саммите "Индия – Центральная Азия"

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров завтра, 27 января, по приглашению премьер-министра Индии Нарендра Моди примет участие в первом саммите на высшем уровне, организуемом в рамках Диалога "Индия – Центральная Азия" в формате видеоконференции. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

В ходе саммита планируется обсуждение ключевых вопросов политического взаимодействия и региональной безопасности, а также дальнейшего развития торгово-экономической кооперации и культурно-гуманитарных связей между государствами Центральной Азии и Индией. По его итогам будет принята Делийская декларация.

В саммите примут участие президенты: Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Отмечается, что в 2022 году исполняется 30 лет установления дипломатических отношений между Индией и странами Центральной Азии.