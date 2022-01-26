Депутаты возмутились, что президент не считает их достаточно авторитетными

Несмотря на противодействие профильного комитета Жогорку Кенеша президент утвердил Идриса Кадыркулова послом Кыргызстана в Украине. Об этом сегодня на заседании заявил депутат Айбек Осмонов.

Народный избранник предложил обсудить этот вопрос.

"Наша комитет его не одобрил. Это не правильно, что не смотря на наше решение, его утвердил президент. В этом случае МИД не должен был выдвигать своего кандидата", - сказал он.

Также выразил свое возмущение его коллега, депутат Нурланбек Шакиев, который заявил, что таким образом администрация президента специально роняет авторитет Жогорку Кенеша.

Напомним, сегодня указом президента экс-глава ГКНБ Идрис Кадыркулов был назначен послом Кыргызстана в Украине.