Гендирекция СЭЗ Бишкека ответила по поводу незаконной добычи золота

Генеральная дирекция СЭЗ "Бишкек" ответила по поводу незаконной добычи золота на своей территории, которую выявила Генеральная прокуратура.

"Возможно, речь идет о деятельности ОсОО "Эрик металл", которое вело деятельность на территории СЭЗ "Бишкек" с 2000 по 2019 гг. Основным видом деятельности фирмы являлось производство и переработка магния, алюминия и других металлов. То есть фирма закупала лом и отходы цветных металлов, из которых вела переплавку и дальнейшую реализацию алюминиевых и свинцовых заготовок", - сообщает гендирекция СЭЗ "Бишкек".

Сообщается, что в 2017-2018 гг. фирма осуществляла ввоз и вывоз золотосодержащих пород, таможенная очистка которых осуществлялась Центром таможенного управления СЭЗ "Бишкек", являющимся структурным подразделением Государственной таможенной службы при Министерстве финансов.

"Генеральная дирекция СЭЗ "Бишкек" осуществляет инфраструктурное развитие вверенной территории, обеспечивает физическую охрану по периметру зоны, занимается регистрацией резидентов СЭЗ.

Согласно Закону "О СЭЗ в КР", субъектам СЭЗ на территории СЭЗ запрещены следующие виды деятельности:

1) разработка месторождений полезных ископаемых, их добыча;

2) ввоз, производство и реализация подакцизных товаров, за исключением подакцизных товаров, предназначенных непосредственно для производственных целей и для производства товаров, не относящихся к подакцизным товарам, после уплаты налогов и таможенных платежей в соответствии с законодательством КР, а также табачных изделий, произведенных предприятиями, зарегистрированными в качестве субъекта СЭЗ до 2000 года;

3) производство, ремонт и реализация оружия и боеприпасов, производство и реализация взрывчатых веществ, используемых при изготовлении оружия;

4) производство, переработка, хранение, обезвреживание, реализация радиоактивных, ядерных и иных опасных материалов;

5) ввоз, хранение, производство и реализация наркотических средств, психотропных веществ, за исключением их прекурсоров, используемых в производственных целях, ввоз которых осуществляется согласно законодательству КР", - говорится в сообщении гендирекции СЭЗ.