Для работников "Бишкекводоканала" построили новое здание

В Бишкеке для сотрудников участка водоснабжения и водоотведения Свердловского района ПЭУ "Бишкекводоканал" построили новое здание. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сообщается, что предприятие за счет собственных средств построило новое здание общей площадью 247 квадратных метров за два месяца.

Для сотрудников оборудовали: комнату отдыха, комнату для приема пищи, душевые, санузлы, кабинетные помещения. Технически продуманы системы обогрева и охлаждения здания, не забыли благоустроить и прилегающую территорию.

Новое здание оснащено и современной техникой: стиральные машины, холодильники, микроволновки.

Бригады водоотведения и водоснабжения работают посменно. Они осуществляют круглосуточный комплекс работ, связанный с устранением проблем в системе водоснабжения и водоотведения.

Новое здание расположено на территории водозабора "ККСК" ПЭУ "Бишкекводоканал". Ранее специалисты участков водоснабжения и водоотведения Свердловского района на протяжении многих лет ютились в ветхом помещении.