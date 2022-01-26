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Для работников "Бишкекводоканала" построили новое здание

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке для сотрудников участка водоснабжения и водоотведения Свердловского района ПЭУ "Бишкекводоканал" построили новое здание. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сообщается, что предприятие за счет собственных средств построило новое здание общей площадью 247 квадратных метров за два месяца.

Для сотрудников оборудовали: комнату отдыха, комнату для приема пищи, душевые, санузлы, кабинетные помещения. Технически продуманы системы обогрева и охлаждения здания, не забыли благоустроить и прилегающую территорию.

Новое здание оснащено и современной техникой: стиральные машины, холодильники, микроволновки.

Бригады водоотведения и водоснабжения работают посменно. Они осуществляют круглосуточный комплекс работ, связанный с устранением проблем в системе водоснабжения и водоотведения.

Новое здание расположено на территории водозабора "ККСК" ПЭУ "Бишкекводоканал". Ранее специалисты участков водоснабжения и водоотведения Свердловского района на протяжении многих лет ютились в ветхом помещении.


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URL: https://www.vb.kg/413032
Теги:
Бишкекводоканал, мэрия, Бишкек
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