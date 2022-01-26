Акылбек Жапаров принял участие в заседании коллегии Ошской области

В Кыргызстане председатель кабинета министров Акылбек Жапаров принял участие в заседании объединенной коллегии полномочного представительства президента КР в Ошской области и мэрии Оша. Сообщает пресс-служба кабмина.

В ходе заседания была представлена информация о результатах социально-экономического развития региона и города Ош в прошедшем году и предстоящих планах в текущем году.

"Необходимо ввести систему KPI при оценке деятельности руководителей по привлечению инвестиций в регион. Будет большим достижением, если в каждом селе будут открыты предприятия. Акимы районов и мэры городов, ваша основная задача - привлечение инвестиций. Также необходимо оказывать содействие в запуске простаивающих предприятий. Кроме того, необходимо обеспечить своевременное проведение весенне-полевых работ, усилить работу по развитию туризма, завершить работу по трансформации земельных участков граждан", - глава кабмина.

Акылбек Жапаров продолжил, что в 2022 году в Ошской области планируются строительные и ремонтные работы более 100 объектов.