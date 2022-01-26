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В Казахстане женщина, которой удалили матку, родила ребенка

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- Канат Кожоев
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Жительница села родила здорового ребенка после удаления матки в Костанайской области, передает Tengrinews.kz.

Уникальный случай произошел в родильном отделении Костанайской областной больницы. Женщина, которой 7 лет назад удалили матку, родила здорового ребенка. Как выяснилось, у роженицы аномалия развития органов – удвоение матки.

"Почему не заметили вторую матку? Такое возможно. Женщину экстренно оперировали в одном из районов. Было массивное кровотечение, и орган удалили. Вы понимаете, каких размеров беременная матка?! Дублирующий орган на тот момент был недоразвит, не более наперстка. Со временем под влиянием собственных гормонов орган развился", - пояснили в Управлении здравоохранения Костанайской области.

Беременность протекала хорошо и завершилась благополучно.


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URL: https://www.vb.kg/413039
Теги:
Казахстан, беременность, женщины, мировые новости
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